Клуб УПЛ представил нового главного тренера

2 марта, 2021, 19:21

Новым главным тренером "Львова" стал Анатолий Бессмертный

Об этом сообщает официальный сайт ПФК " Львов ".

52-летний Анатолий Бессмертный будет работать новым главным тренером "Львова". Пока не сообщается, на какой срок стороны подписали контракт. Ассистентом Бессмертного будет Эдуард Павлов.

Последним клубом Анатолия Бессмертного была "Черкасчина". Также специалист успел поработать в "Днепре" (Черкассы), ФК "Полтава" и "Полесье" (Житомир).

"Львов" занимает последнюю, четырнадцатую, позицию в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

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