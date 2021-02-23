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Espreso.tvСпортТренер, которому судья показал желтую карточку за требование разговаривать на украинском, рассказал подробности инцидента

Тренер, которому судья показал желтую карточку за требование разговаривать на украинском, рассказал подробности инцидента


фото: pfclviv.com
Главный тренер "Львова" Виталий Шумский возмущен, что арбитр Виктор Копиевский дал ему желтую карточку за требование разговаривать во время футбольного матча на украинском языке

Об этом сообщает "Футбол 24" .

По словам Шумского, во время матча чемпионата Украины против "Колоса" он попросил четвертого арбитра общаться с ним на украинском языке, после чего главный рефери дал ему предупреждение.

"Я подошел к четвертому судьи Кривоносова, спросил его по игре за какое-то нарушение: почему в нашу сторону фиксируют нарушения, а в сторону Колоса - нет. Спокойным тоном спросил, нормально. На что он мне ответил по-русски, и то таким, знаете, тоном . "Почему вы со мной общаетесь на русском языке?". В ответ Кривоносов рацией передал главному арбитру: "Тренеру дать желтую карточку" ", - рассказал Шумский.

По словам тренера, желтую карточку ему показали несправедливо, а судьи, по его мнению, нарушают языковое законодательство.

"Есть правила футбола. За язык там не дают желтых или красных карточек. При этом, мы же в Украине. Есть закон 16 января: в публичных местах разговаривать на государственном языке. И когда тебе за государственный язык начинают давать желтые карточки, я этого не могу понять. К тому же, это был День памяти героев Небесной Сотни. Понимаете? И канун Дня родного языка ", - возмутился Шумский.

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