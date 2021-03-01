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Espreso.tvСпорт"Львов" выгнал из команды тренера, которому судья показал желтую карточку за требование разговаривать на украинском

"Львов" выгнал из команды тренера, которому судья показал желтую карточку за требование разговаривать на украинском


фото: pfclviv.com
Профессиональный футбольный клуб "Львов" прекратил сотрудничество с исполняющим обязанности главного тренера Виталием Шумским

Об этом сообщает официальный сайт ПФК "Львов".

Руководство "Львова" приняло решение уволить Виталия Шумского и его ассистента Тараса Мазура. Сообщается, что стороны прекратили решение по обоюдному согласию.

48-летний Шумский стал исполняющим обязанности главного тренера "Львова" в октябре 2020 года. Под его руководством "сине-желтые" провели 9 матчей в УПЛ, где одержали 3 победы, дважды сыграли вничью и 4 раза проиграли.

Имя нового тренера "Львова" объявят во вторник, 2 марта.

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