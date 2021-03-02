Директор Усика заявил, что хочет провести следующий бой боксера в Украине

2 марта, 2021, 18:49

Сергей Лапин, директор команды Александра Усика, рассказал, что надеется провести следующий бой боксера в Украине

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Luckypunchnet.

По словам Лапина, следующий бой Усика может состояться в начале июня.

"Сейчас идет втягивающий режим подготовки. Он проходит стабильно, Александр работает под руководством тренера по физической подготовке Валентина Литвинчука. По дате боя пока нет точного понимания, возможно, это будет начало июня. Надеемся, что следующий поединок пройдет на территории нашей страны", - сказал Лапин.

Александр Усик должен провести бой против британца Джо Джойса за пояс WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе.

30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между украинсцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.

1 марта Усик возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе.

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