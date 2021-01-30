WBO приказала Усику провести бой против британского тяжеловеса

30 января, 2021, 17:25

Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом

Об этом сообщает The Athletic .

WBO санкционировали проведение боя между Усиком и Джойсом за звание "временного" чемпиона мира. Организация направила соответствующее письмо промоутерам боксеров - Фрэнку Уоррену и Александру Красюку.

WBO дала им 15 дней на подписание контракта на бой между боксерами. Поединок должен состояться в течение 90 дней после заключения сделки. В случае, если стороны не смогут договориться, состоятся промоутерские торги.

Также WBO обязала победителя боя между британцам Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри в течение 180 дней провести поединок с победителем боя Усик - Джойс. Если это условие не будет выполнено, то WBO объявит свой титул вакантным.

Бой между британцами должен состояться летом 2021 года. Если они решат провести поединок позже, то WBO имеет право повысить "временного" чемпиона организации до полноценного и обязать действующего обладателя титула Джошуа провести защиту до встречи с Фьюри.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Джо Джойс занимает второе место в рейтинге организации.

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

28 января стало известно, что Александр Усик получит за отказ от поединка с Джошуа $5 млн.

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