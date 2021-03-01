1 марта, 2021, 16:53

Украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе

Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской ассоциации.

Украинец Александр Усик перегнал американца Деонтея Уайлдера, который опустился на третью позицию в рейтинге WBA. Второе место у румына Богдана Дину.

ТОП-10 рейтинга WBA:

1. Александр Усик (Украина).

2. Богдан Дину (Румыния).

3. Деонтей Уайлдер (США).

4. Луис Ортис (Куба).

5. Энди Руис (США).

6. Адам Ковнацки (Польша).

7. Чарльз Мартин (США).

8. Крис Арреола (США).

9. Агит Кабайел (Германия).

10. Майкл Хантер (США).

Джошуа владеет поясами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 30 января Всемирная боксерская организация назначила бой за титул "временного" чемпиона мира между украинцем Александром Усиком и британцем Джо Джойсом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb