 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортУсик возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе

Усик возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе


фото: Getty Images
Украинский боксер Александр Усик возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе

Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской ассоциации.

Украинец Александр Усик перегнал американца Деонтея Уайлдера, который опустился на третью позицию в рейтинге WBA. Второе место у румына Богдана Дину.

ТОП-10 рейтинга WBA:

1. Александр Усик (Украина).

2. Богдан Дину (Румыния).

3. Деонтей Уайлдер (США).

4. Луис Ортис (Куба).

5. Энди Руис (США).

6. Адам Ковнацки (Польша).

7. Чарльз Мартин (США).

8. Крис Арреола (США).

9. Агит Кабайел (Германия).

10. Майкл Хантер (США).

Джошуа владеет поясами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 марта, 2021 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать