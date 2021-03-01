Я и Зеленский публично вакцинируемся препаратом Covishield, - Степанов
1 марта, 2021, 13:52
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что он вместе с президентом Владимиром Зеленским вакцинируются препаратом Covishield
Об этом сообщает " Украина 24 ".
"Я и президент Владимир Зеленский публично вакцинируемся против коронавируса препаратом Covishield. Таким образом мы хотим продемонстрировать качество этой вакцины", - сказал Степанов.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил , что бесплатная вакцина от COVID-19 гарантирована всем украинцам в соответствии с планом кампании вакцинации.
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С 1 марта украинцы смогут стать в очередь на вакцинацию от COVID-19 через портал государственных услуг "Дия" или через контакт-центр МЗ.
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