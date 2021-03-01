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Espreso.tvОбществоЯ и Зеленский публично вакцинируемся препаратом Covishield, - Степанов

Я и Зеленский публично вакцинируемся препаратом Covishield, - Степанов


фото: gettyimages
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что он вместе с президентом Владимиром Зеленским вакцинируются препаратом Covishield

Об этом сообщает " Украина 24 ".

"Я и президент Владимир Зеленский публично вакцинируемся против коронавируса препаратом Covishield. Таким образом мы хотим продемонстрировать качество этой вакцины", - сказал Степанов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил , что бесплатная вакцина от COVID-19 гарантирована всем украинцам в соответствии с планом кампании вакцинации.

  • С 1 марта украинцы смогут стать в очередь на вакцинацию от COVID-19 через портал государственных услуг "Дия" или через контакт-центр МЗ.
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