В Украине началась запись на вакцинацию от COVID-19: как стать в очередь

1 марта, 2021, 13:41

С 1 марта украинцы смогут встать в очередь на вакцинацию от COVID-19 через портал государственных услуг "Дия" или через контакт-центр МЗ

Об этом пресс служба Министерства здравоохранения сообщила в Telegram.

"С сегодняшнего дня, 1 марта 2021 года, в Украине есть возможность записатиь в список ожидания на вакцинацию против COVID-19. Электронный список ожидания формируется, чтобы лучше спланировать и организовать процесс вакцинации", - говорится в сообщении.

Так, записаться в очередь можно через портал или приложение "Дия" за ссылкой . В очередь можно стать через национальный контакт-центр МЗ по номеру 0 800-60-20-19.

В пресс-службе отметили, что вакцинация будет проходить в пять этапов. Так, на первом этапе вакцинировать медиков, работающих с пациентами с COVID-19, а также персонал и жителей заведений для пожилых людей, военнослужащих на фронте - всего около 367 тыс. человек; второй этап охватит остальные медицинских работников, людей старше 80 лет и социальных работников, аб 3 млн человек; на третьем этапе вакцинировать людей в возрасте 65-79 лет, работников критически важных структур государственной безопасности, работников сферы образования - 7 млн человек; на четвертом этапе вакцинировать людей в возрасте 60-64 года, людей с хроническими заболеваниями, и лиц, находящихся в местах лишения свободы (11 млн человек) на последнем этапе вакцинировать остальные взрослого населения - 13 млн человек.

В Минздраве отметили, что не нужно записываться на вакцинацию работникам сферы здравоохранения, образования, социальной сферы, а также работником или жителем интерната, дома престарелых и т.д., военнослужащим, работникам критической инфраструктуры государственной безопасности (Министерство внутренних дел, Нацполиция, Нацгвардия , Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужба и СБУ). Работников этих категорий информировать о возможности и дату прививки непосредственно работодатель или руководитель.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил , что бесплатная вакцина от COVID-19 гарантирована всем украинцам в соответствии с планом кампании вакцинации.

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