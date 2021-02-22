Бесплатная вакцина от COVID-19 гарантирована всем украинцам, запись в электронную очередь будет доступна с марта, - Офис президента

22 февраля, 2021, 13:58

По словам президента Украины Владимира Зеленского, бесплатная вакцина от COVID-19 гарантирована всем украинцам по графику

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"По графику поставки вакцин прививки будут гарантированы всем гражданам Украины. От государства она будет бесплатной. Военные врачи и участники ООС - среди первых на вакцинацию. Так же, как и медики, на передовой борьбы с COVID-19, пожилые люди и другие граждане из группы риска ", - цитирует пресс- служба слова Зеленского.

По словам вице-премьер-министра цифровой трансформации Михаила Федорова, онлайн-система для реестрации в очередь на вакцинацию готова к работе. Было решено, что ее запустят с марта.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, ситуация в Ивано-Франковской области остается напряженной.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 515 заболевших. В большинстве больниц заняты кровати, развернут мобильный госпиталь. Была проведена региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с участием главного государственного санитарного врача. Завтра планируется проведение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о принятии еще ряда мероприятий, которые соответствуют красном уровню карантина ", - сказал он.

Шмыгаль также проинформировал о росте количества больных в Винницкой области и Закарпатье.

Премьер добавил, что сейчас в Украине готовы 68 332 коек для больных COVID-19, из которых 58 390 имеют подключение к кислороду.

Главный санитарный врач Украины Виктор Лякшко в свою очередь отметил, что в областях, где наблюдается рост количества больных коронавирусом, увеличивается и продолжительность госпитализации: если раньше она длилась семь-восемь дней, то сейчас - 19-20.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов обещал, что вакцинация от COVID-19 начнется 15 февраля. Впоследствии было названо новую дату вакцинации. По словам Степанова, она должна начаться до 21 февраля.

19 февраля министр здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с Serum Institute of India, они будут касаться поставок вакцин AstraZeneca и NovaVax.

В Офисе президента ранее заявили, что вакцина от COVID-19 прибудет в Украину 23 февраля.

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