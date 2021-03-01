Луческу установил безумное достижение в украинском футболе

1 марта, 2021, 13:27

Румынский тренер Мирча Луческу провел 600-й матч, управляя украинской командой

Об этом сообщает sport.ua.

В 16-м туре чемпионата Украины "Динамо" победило "Львов" 4: 1, вступило 37 очков и оторвалось от ближайшего преследователя - "Шахтера" - на 4 пункта.

Для главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу этот матч стал 600-й во главе команд из Украины. Румын является третьим специалистом, которому удалось достичь этой отметки в истории Украины. Лидером рейтинга является Мирон Маркевич (792 матча).

572 матча Луческу провел со "Шахтером", 28 - с "Динамо". Румынский тренер возглавлял "горняков" с 2004 по 2016 год, а начиная с лета 2020 - тренирует "Динамо".

Под руководством Мирчи Луческу украинские команды сыграли 372 матча в УПЛ, 145 - в еврокубках, 71 - в Кубке Украины, а также 12 - в Суперкубке.

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