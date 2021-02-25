Луческу назвал свои главные задачи в "Динамо"

25 февраля, 2021, 18:18

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу признался, что хочет вывести "Динамо" на международный футбольный уровень

Об этом сообщает Anadolu Agency.

По словам Луческу, он формирует в "Динамо" новую команду.

"Я делаю все возможное, чтобы вновь вывести "Динамо" на международный футбольный уровень. Сейчас мы лидеры, но пока рано говорить о победе в чемпионате. Моя основная цель - поставить команде футбол европейского уровня. Я формирую новую команду здесь. Это действительно замечательно" , - сказал Луческу.

Сейчас "Динамо" лидирует в чемпионате Украины и опережает на 1 очко "Шахтер". Киевляне продолжают борьбу в 1/16 финала Лиги Европы, где в первом матче сыграли с бельгийским "Брюгге" в Киеве вничью 1:1. Повторная игра состоится 25 февраля в Бельгии.

Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года.

Напомним, 16 февраля бывший футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий осудил позицию фанов "Динамо", враждебно воспринявших назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба.

24 февраля бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что после того, как киевлян возглавил Луческу, команда начала достигать положительных результатов.

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