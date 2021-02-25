Луческу назвал свои главные задачи в "Динамо"
Об этом сообщает Anadolu Agency.
По словам Луческу, он формирует в "Динамо" новую команду.
"Я делаю все возможное, чтобы вновь вывести "Динамо" на международный футбольный уровень. Сейчас мы лидеры, но пока рано говорить о победе в чемпионате. Моя основная цель - поставить команде футбол европейского уровня. Я формирую новую команду здесь. Это действительно замечательно" , - сказал Луческу.
Сейчас "Динамо" лидирует в чемпионате Украины и опережает на 1 очко "Шахтер". Киевляне продолжают борьбу в 1/16 финала Лиги Европы, где в первом матче сыграли с бельгийским "Брюгге" в Киеве вничью 1:1. Повторная игра состоится 25 февраля в Бельгии.
Мирча Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года.
- Напомним, 16 февраля бывший футболист "Шахтера" Ярослав Ракицкий осудил позицию фанов "Динамо", враждебно воспринявших назначение Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба.
- 24 февраля бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что после того, как киевлян возглавил Луческу, команда начала достигать положительных результатов.
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