Цыганков перегнал Милевского в рейтинге лучших бомбардиров "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".
В 16-м туре чемпионата Украины "Динамо" победило "Львов" 4: 1, вступило 37 очков и оторвалось от ближайшего преследователя - "Шахтера" - на 4 пункта.
Полузащитник Виктор Цыганков в матче с львовянами отличился 58-м мячом за "Динамо" в чемпионатах Украины. Теперь украинец занимает шестую позицию в рейтинге лучших бомбардиров киевлян в УПЛ.
Цыганков обошел Артема Милевского и догнал Олега Гусева. Для места в топ-5 бомбардиров Цыганкову не хватает трех голов. 4 забитых мяча позволят ему достичь отметки в 62 гола и потеснить с пятого места Виктора Леоненко.
В этом сезоне 23-летний Виктор Цыганков провел 24 матча, забил 12 мячей и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Украинский составляет 24 млн евро.
- 29 декабря лучшим игроком Украинской премьер-лиги 2020 года были признан полузащитник "Динамо" Виктора Цыганкова .
- 28 февраля "Шахтер" в Киеве при численном преимуществе уступил "Зари" .
- Осечкой "Шахтера" воспользовалось "Динамо" , которое обыграло в гостях "Львов".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти