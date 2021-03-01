Цыганков перегнал Милевского в рейтинге лучших бомбардиров "Динамо"

1 марта, 2021, 13:53

Полузащитник Виктор Цыганков перегнал Артема Милевского в рейтинге лучших бомбардиров киевского "Динамо"

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".

В 16-м туре чемпионата Украины "Динамо" победило "Львов" 4: 1, вступило 37 очков и оторвалось от ближайшего преследователя - "Шахтера" - на 4 пункта.

Полузащитник Виктор Цыганков в матче с львовянами отличился 58-м мячом за "Динамо" в чемпионатах Украины. Теперь украинец занимает шестую позицию в рейтинге лучших бомбардиров киевлян в УПЛ.

Цыганков обошел Артема Милевского и догнал Олега Гусева. Для места в топ-5 бомбардиров Цыганкову не хватает трех голов. 4 забитых мяча позволят ему достичь отметки в 62 гола и потеснить с пятого места Виктора Леоненко.

В этом сезоне 23-летний Виктор Цыганков провел 24 матча, забил 12 мячей и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость Украинский составляет 24 млн евро.

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