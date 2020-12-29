Объявлено имя лучшего футболиста УПЛ 2020 года

29 декабря, 2020, 12:04

Лучшим игроком Украинской премьер-лиги 2020 года признан полузащитник "Динамо" Виктора Цыганкова

Об этом сообщает "Команда 1" .

Лучшего футболиста премьер-лиги определили голосованием главные тренеры и игроки клубов, играющих в высшем дивизионе чемпионата Украины.

По правилам ежегодного конкурса каждый из участников опроса выбрал тройку лучших футболистов - за первое место начислялось 3 очка, второе - 2, третье - 1.

Больше всего получил Виктор Цыганков - 197 баллов (39 первых, 28 - вторых, 24 - третьих мест). Вторым стал бразильский вингер "Шахтера" Тайсон (112), третьим - иранский форвард "Олимпика" Шахаб Захеди (91).

10 лучших футболистов УПЛ

1. Виктор Цыганков ( "Динамо") - 197 баллов

2. Тайсон ( "Шахтер") - 112

3. Шахаб Захеди ( "Олимпик") - 91

4. Николай Шапаренко ( "Динамо") - 83

5. Владислав Кочергин ( "Заря") - 67

6-7. Виталий Буяльский ( "Динамо") - 48

6-7. Николай Матвиенко ( "Шахтер") - 48

8. Манор Соломон ( "Шахтер") - 42

9. Виталий Миколенко ( "Динамо") - 39

10. Марлос, Жуниор Мораес, Додо (все - "Шахтер") - по 31

Напомним, болельщики киевского "Динамо" избрали Виктора Цыганкова лучшим футболистом клуба в декабре.

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