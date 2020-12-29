Объявлено имя лучшего футболиста УПЛ 2020 года
Об этом сообщает "Команда 1" .
Лучшего футболиста премьер-лиги определили голосованием главные тренеры и игроки клубов, играющих в высшем дивизионе чемпионата Украины.
По правилам ежегодного конкурса каждый из участников опроса выбрал тройку лучших футболистов - за первое место начислялось 3 очка, второе - 2, третье - 1.
Больше всего получил Виктор Цыганков - 197 баллов (39 первых, 28 - вторых, 24 - третьих мест). Вторым стал бразильский вингер "Шахтера" Тайсон (112), третьим - иранский форвард "Олимпика" Шахаб Захеди (91).
10 лучших футболистов УПЛ
1. Виктор Цыганков ( "Динамо") - 197 баллов
2. Тайсон ( "Шахтер") - 112
3. Шахаб Захеди ( "Олимпик") - 91
4. Николай Шапаренко ( "Динамо") - 83
5. Владислав Кочергин ( "Заря") - 67
6-7. Виталий Буяльский ( "Динамо") - 48
6-7. Николай Матвиенко ( "Шахтер") - 48
8. Манор Соломон ( "Шахтер") - 42
9. Виталий Миколенко ( "Динамо") - 39
10. Марлос, Жуниор Мораес, Додо (все - "Шахтер") - по 31
- Напомним, болельщики киевского "Динамо" избрали Виктора Цыганкова лучшим футболистом клуба в декабре.
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