Аваков анонсировал новые публикации разговоров Медведчука-Суркова
Об этом он рассказал в интервью для одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина.
По словам министра, это не последняя запись их разговоров.
"Какие-то добые люди взяли и опубликовали этот его (Медведчука, - ред) разговор с Сурковым. Мне, например, известно, что это не последний разговор, там будет еще", - заявил он.
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"Вот мы видели этот разговор последний. Декабрь месяц, у нас трагическая ситуация, это уже после Иловайска, но перед Дебальцево. Эти "хи-хи, ха-ха", это они предлагают 200 человек поменять на 400. Он этим всем занимается, чтобы вернуться к власти ", - пояснил он.
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