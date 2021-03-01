Аваков анонсировал новые публикации разговоров Медведчука-Суркова

1 марта, 2021, 20:34

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков прокомментировал запись якобы разговора Виктора Медведчука и экс-советника президента России Владимира Путина Владислава Суркова

Об этом он рассказал в интервью для одного из телеканалов, сообщает РБК-Украина.

По словам министра, это не последняя запись их разговоров.

"Какие-то добые люди взяли и опубликовали этот его (Медведчука, - ред) разговор с Сурковым. Мне, например, известно, что это не последний разговор, там будет еще", - заявил он.

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Аваков добавил, что Медведчук вел переговоры с Сурковым, чтобы вернуться к власти.

"Вот мы видели этот разговор последний. Декабрь месяц, у нас трагическая ситуация, это уже после Иловайска, но перед Дебальцево. Эти "хи-хи, ха-ха", это они предлагают 200 человек поменять на 400. Он этим всем занимается, чтобы вернуться к власти ", - пояснил он.

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