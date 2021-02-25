Разговор якобы Медведчука с Сурковым: Корниенко считает, что в Раде должны создать ВСК

25 февраля, 2021, 15:45

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что временная следственная комиссия Верховной Рады Украины должна разобраться с деятельностью народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, что СМИ обнародовали якобы переговоры Медведчука и экс-помощника президента России Владислава Суркова, Корниенко отметил: "Я так понял, что речь идет о каком-то участие власти украинской, той, прежней, в переговорах с российской властью. Какие-то поиски договоренностей вокруг энергетических вопросов, бизнес-вопросов. Я так скажу, что когда вносишь закон о коллаборационизме, надо не выйти на самого себя".

По мнению депутата, правоохранительные органы должны дать оценку.

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"Я думаю, что они должны просто открыть дело по факту таких пленок. Далее приобщить их к другим делам", - сказал Корниенко.

Кроме того, по его мнению, этот вопрос должен быть рассмотрен и в Верховной Раде.

"Вплоть до создания временной следственной комиссии, временной специальной комиссии", - констатировал Корниенко.