Разговор якобы Медведчука с Сурковым: Корниенко считает, что в Раде должны создать ВСК
Об этом сообщает УНИАН.
Отвечая на вопрос о том, что СМИ обнародовали якобы переговоры Медведчука и экс-помощника президента России Владислава Суркова, Корниенко отметил: "Я так понял, что речь идет о каком-то участие власти украинской, той, прежней, в переговорах с российской властью. Какие-то поиски договоренностей вокруг энергетических вопросов, бизнес-вопросов. Я так скажу, что когда вносишь закон о коллаборационизме, надо не выйти на самого себя".
По мнению депутата, правоохранительные органы должны дать оценку.
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"Я думаю, что они должны просто открыть дело по факту таких пленок. Далее приобщить их к другим делам", - сказал Корниенко.
Кроме того, по его мнению, этот вопрос должен быть рассмотрен и в Верховной Раде.
"Вплоть до создания временной следственной комиссии, временной специальной комиссии", - констатировал Корниенко.
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