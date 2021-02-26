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Espreso.tvОбществоРазговор Медведучка с Сурковым: Баканов анонсировал "дальнейшие шаги" СБУ

Разговор Медведучка с Сурковым: Баканов анонсировал "дальнейшие шаги" СБУ

СБУ сделает выводы относительно обнародованных СМИ аудиозаписей якобы разговора лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и экс-советника президента РФ Владислава Суркова после экспертизы

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в эфире одного из телеканалов, передает Цензор.НЕТ .

"На сегодняшний день эта запись не является надлежащим доказательством, она подлежит легализации. Для этого будут осуществлены определенные процессуальные действия, в частности экспертиза. В то же время я не могу сказать, какие будут дальнейшие шаги по легализации записи, но я думаю, что через несколько дней вы с медиа все услышите и увидите ", - отметил Баканов.

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