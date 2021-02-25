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Espreso.tvОбществоСМИ обнародовали переговоры Медведчука и Суркова по поставкам электроэнергии в оккупированный Крым и обмену пленными

СМИ обнародовали переговоры Медведчука и Суркова по поставкам электроэнергии в оккупированный Крым и обмену пленными


фото: Гордон
Экс-помощник президента России Владислав Сурков и Виктор Медведчук в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе

Запись разговора опубликовал Цензор.НЕТ.

Внимание! Во время разговора раздается ненормативная лексика!

Медведчук и Сурков обсуждают схему поставок электроэнергии, в которой задействованы российская "Интер РАО" и ее структуры на Крым.

Кроме того, они обсуждают обмен пленными. Сурков называет террористов на Донбассе "эти наши там подопечные" и обещает помочь с обменом.

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