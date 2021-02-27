27 февраля, 2021, 07:15

В субботу, 27 февраля 2021 года, на площади перед Офисом президента Украины Владимира Зеленского (Киев, улица Банковая, 11) начнется митинг в рамках всеукраинской кампании # СтерненкуВолю

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Приглашение на мероприятие размещено на телеграмм-канале общественного активиста, одного из лидеров украинского патриотического среды Одессы и бывшего главы тамошнего отделения "Правого сектора" Сергея Стерненко, который в настоящее время продолжают вести его друзья, передает Еспресо.TV .

Также видеоанонсы акции выпустили несколько популярных на YouTube проукраинских блоггеров, ведь Сергей тоже вел блог на этой платформе и в помещения его в СИЗО, еще во время домашнего ареста он имел 200 тыс. подписчиков. В частности, популярный блог по популяризации прикладных научных знаний "Проклятый рационалист" записал 5-минутное объяснение "Дело каждого из нас" .

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А вчера, 26 февраля, Стерненко через адвокатов поддержал ветеран АТО-ООС, певец Андрей Антоненко ( "Риф", "Рифaмайстер") , что тоже находится в СИЗО - в деле покушения на белорусского журналиста Павла Шеремета.

Антоненко, автора официального гимна Сил специальных операций ВСУ, и вместе с ним из детского врача, хирурга и волонтера Юлию Кузьменко, а также военную десантницу и медсестру Яну Дугар был взят под стражу после личной встреча Зеленского с Путиным в Париже.

Несмотря на обнародованные в сети материалы о вероятной причастности к подрыву автомобиля Шеремета спецслужб Лукашенко и готовность давать показания на территории Украины в этом деле бывших сотрудников силовых ведомств Республики Беларусь, данная версия пока не является основной.

Справка. Преследование Стерненко

Сергея длительное время судили за якобы превышение пределов необходимой обороны во время самозащиты в ходе осуществления на него второго покушения. Однако дело фактически рассыпалось в суде и тогда последовали другие обвинения.

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В конце концов Сергей Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.

Приговор Стерненко называет заказным и обвиняет в случившемся президента Владимира Зеленского, заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, юриста Андрея Портнова, генеральную прокурорку Ирину Венедиктову и мэра Одессы Геннадия Труханова.

Аналитики также говорят о мести Стерненко за события весны 2014 года, когда в Одессе был остановлен сценарий по созданию "народной республики" с последующим появлением "зеленых человечков".

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Отметим, что упомянутую партию "Родина" создал одесский мафиози и сепаратисты Игорь Марков (известный в уголовном мире как "Марадона"). Именно "Родина" стояла у истоков одесского Антимайдана и начинала первые антиукраинские провокации и силовые действия в городе.

Судил Стерненко судья Виктор Попревич из Донецка. По данным журналиста Дениса Казанского, еще до войны Попревич украсил главные ворота своего имения бюстами Ленина и Сталина.

После приговора единомышленники Стерненко объявили акции протеста по всей Украине.

В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.

По факту столкновений на улице Банковой начато уголовное производство .

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