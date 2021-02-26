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Espreso.tvОбщество"Русня наступает": Антоненко из СИЗО поддержал Стерненко и призвал общество к консолидации

"Русня наступает": Антоненко из СИЗО поддержал Стерненко и призвал общество к консолидации


фото: УП
Заключенный в СИЗО ветеран и певец Андрей Антоненко заявил, что "не просит, а требует" от общества прекратить распри

Об этом ветеран и певец Андрей Антоненко написал из СИЗО.

"Обращаюсь к вам, даже не с просьбой, а скорее с требованием! Хватит препираться!!! Хватит! Хватит ссориться за то, кто из нас более патриотичный. Боремся за страну. Цель одна. Р ** ня наступает. Применяют кагэбэшную технологию " Тысяча порезов ".То есть, раскол, дробление патриотов на мелкие группы, перессоривание друг с другом", - написал Riffmaster.

Он отметил, что не видел ни разу, чтобы враги воевали друг против друга за то, "у кого портрет Сталина правильнее".

"Враг организованнее и опаснее. Активно использует дезинформацию и стравливает патриотов друг против друга. Так не должно быть. Хватит орать, что кто-то не так воевал, не так волонтерил, не так сидел. Именно на это рассчитана та спецоперация - на раскол сознательных украинцев и защитников страны. Это надо понимать и не дать этому случиться! " - отметил Андрей Антоненко.

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"Я, как и Сергей Стерненко, призываю вас поддерживать друг друга, как это делает Сергей относительно поддержки меня, так и я, поддерживая Сергея. Страна у нас одна! Боремся за нее вместе, единым фронтом. Бьем одним мощным кулаком!
Военные, добровольцы, волонтеры, сознательные граждане Украины - МЫ украинцы! Только вместе мы победим эту пророссийскую сволочь! "- добавил Антоненко.
  • Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненко осудили по статье "разбой", а не "похищение".
  • После приговора активисты объявили акции протеста по всей Украине. В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.
  • По факту столкновений на улице Банковой начато уголовное производство .
  • Активисты объявили бессрочную акцию протеста из-за приговоа Стерненко. Она начнется 27 февраля в 12:00 под Офисом президента.
 
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