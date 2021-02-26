"Русня наступает": Антоненко из СИЗО поддержал Стерненко и призвал общество к консолидации

26 февраля, 2021, 20:36

Заключенный в СИЗО ветеран и певец Андрей Антоненко заявил, что "не просит, а требует" от общества прекратить распри

Об этом ветеран и певец Андрей Антоненко написал из СИЗО.

"Обращаюсь к вам, даже не с просьбой, а скорее с требованием! Хватит препираться!!! Хватит! Хватит ссориться за то, кто из нас более патриотичный. Боремся за страну. Цель одна. Р ** ня наступает. Применяют кагэбэшную технологию " Тысяча порезов ".То есть, раскол, дробление патриотов на мелкие группы, перессоривание друг с другом", - написал Riffmaster.

Он отметил, что не видел ни разу, чтобы враги воевали друг против друга за то, "у кого портрет Сталина правильнее".

"Враг организованнее и опаснее. Активно использует дезинформацию и стравливает патриотов друг против друга. Так не должно быть. Хватит орать, что кто-то не так воевал, не так волонтерил, не так сидел. Именно на это рассчитана та спецоперация - на раскол сознательных украинцев и защитников страны. Это надо понимать и не дать этому случиться! " - отметил Андрей Антоненко.

Читайте также: Акции в поддержку Стерненко: в МВД заявили, что полиция "не будет использоваться для нападения на мирных протестующих"

"Я, как и Сергей Стерненко, призываю вас поддерживать друг друга, как это делает Сергей относительно поддержки меня, так и я, поддерживая Сергея. Страна у нас одна! Боремся за нее вместе, единым фронтом. Бьем одним мощным кулаком!

Военные, добровольцы, волонтеры, сознательные граждане Украины - МЫ украинцы! Только вместе мы победим эту пророссийскую сволочь! "- добавил Антоненко.