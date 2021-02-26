"Русня наступает": Антоненко из СИЗО поддержал Стерненко и призвал общество к консолидации
Об этом ветеран и певец Андрей Антоненко написал из СИЗО.
"Обращаюсь к вам, даже не с просьбой, а скорее с требованием! Хватит препираться!!! Хватит! Хватит ссориться за то, кто из нас более патриотичный. Боремся за страну. Цель одна. Р ** ня наступает. Применяют кагэбэшную технологию " Тысяча порезов ".То есть, раскол, дробление патриотов на мелкие группы, перессоривание друг с другом", - написал Riffmaster.
Он отметил, что не видел ни разу, чтобы враги воевали друг против друга за то, "у кого портрет Сталина правильнее".
"Враг организованнее и опаснее. Активно использует дезинформацию и стравливает патриотов друг против друга. Так не должно быть. Хватит орать, что кто-то не так воевал, не так волонтерил, не так сидел. Именно на это рассчитана та спецоперация - на раскол сознательных украинцев и защитников страны. Это надо понимать и не дать этому случиться! " - отметил Андрей Антоненко.
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- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Отметим, Стерненко осудили по статье "разбой", а не "похищение".
- После приговора активисты объявили акции протеста по всей Украине. В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.
- По факту столкновений на улице Банковой начато уголовное производство .
- Активисты объявили бессрочную акцию протеста из-за приговоа Стерненко. Она начнется 27 февраля в 12:00 под Офисом президента.
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