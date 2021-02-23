Дело Стерненко. Что будет дальше с Сергеем, Зеленским и украинским кривосудием?

23 февраля, 2021, 15:56

Владимир Зеленский получил кучу оваций на решение о санкциях против Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Но - обломал зубы на деле активиста и проукраинского блогера Сергея Стерненко

23 февраля, в очень символический для ваты день настоящего мужика, Приморский суд Одессы отправил Сергея Стерненко за решетку на 7 лет и три месяца с конфискацией половины имущества. Его взяли под стражу в зале суда.

Это приговор по делу о похищении депутата райсовета Одессы от пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича, следствие по которому велось с 2015 года. Которого Стерненко якобы похищал и держал в подвале...

Однако приговор одесского суда совсем не о том. И неважно - нравится вам лично Стерненко или нет. Разделяете вы его взгляды или не очень. Судят его не за это. Каждый активист, общественный деятель и проукраинский политик может оказаться на его месте. Потому что просто кому-то так надо. Более того - потому что этого лично очень хочет Портнов, Лукаш и многочисленные промосковские прихвостни внутри Украины. С финсовыми ресурсами и рычагами влияния в судах.

Конечно, еще будет апелляция. И я думаю, что после серии пикетов и митингов власть опомнится и пойдет хотя бы на условный срок, чтобы не обнулять решительные "победы" ЗЕ-власти над Медведчуком и ОПЗЖ-ТВ. Конечно, через некоторое время будет и решение ЕСПЧ, где нынешние решения судейской мафии признают неправомерными да еще и заставят Украину выплатить Сергею Стерненко компенсацию.

Но это история о более глобальном. Которое тянется у нас за спиной еще с первого Майдана, а затем и Революции Достоинства. Не могут старые нафталиновые судьи еще кучмовских времен выносить приговоры в угоду Партии регионов, ради спасения антимайдановцев. А потом мы почему-то как дети ждем от них справедливых решений то по Стерненко, то по Риффмастеру.

Куча адвокатов и общественных активистов, ряд журналистов и правозащитников бьются за настоящую судебную реформу еще со времен, когда титушки похищали майдановцев из киевских больниц. Или когда судьи Мартынов, Вовк, Царевич, Кицюк и другие забирали права у участников автопробега в Межигорье.

Каждый раз, когда доходило до принятия серьезных решений - перезагрузить судейскую систему полностью - всегда находились те, кто давал задний ход с гениальной аргументацией: "Нельзя делать реформы в воюющей стране, потому что Путин нападет". А потом в стране со скоростью кроликов плодится российская агентура, Портнов угрожает прокурору Генпрокуратуры физической расправой, с трех каналов Медведчука и одного ресурса Мураева круглые сутки рассказывают, что у нас "гражданская война" и в Иловайском котле виноваты сами добробаты. И наконец в поисках защиты ты идешь в суд, где тебя ждут "реформы, радикальность которых не ко времени". И судьи, на которых клейма негде ставить. И приговор Стерненко констатирует печальный факт, что Владимир Зеленский решил хранить этих проституированных служителей Фемиды. Потому что удобно, а после меня - хоть потоп.

Приговор Сергею Стерненко на семю лет с конфискацией имущества объявлял некий судья Виктор Попревич. Вся его биография - это просто сгусток истории о судейской мафии. И почему мы переживаем такой кризис здравого смысла и государственного управления. Звездочка судьи Попревич взошла 6 марта 2003 года, когда Верховная Рада назначила его судьей Киевского райсуда города Донецка.

Тогда за новенького судью активно проголосовала партия Витренко, КПУ, Регионы Украины, СПУ и СДПУ(о). Поэтому неудивительно, что когда уроженец Западной Украины расправил крылья на Донбассе - он отблагодарил своих работодателей. Например, тем, что у ворот своего донецкого имения... поставил бюсты Ленина и Сталина.



Жесть. Судья, который осудил Стерненка, известный тем, что в свое время установил у ворот своего дома в Донецке бюсты Сталина и Ленина. Денис Казанский раскопал новые увлекательни факты. Опубликовано Денисом Рыбачка вторника, 23 Февраль 2021

Большую всеукраинскую славу Попревич получил в 2006-2008 годах, когда судья Попревич вел дело против автора книги "Донецкая мафия" Бориса Пенчука. И наконец приговорил его к 8 годам колонии строгого режима с полной конфискацией имущества за якобы клевету на Бориса Колесникова.

В 2015 году судья Попревич оказался таким востребованным специалистом, что был переведен в Приморский суд Одессы. Там он - председательствующий в резонансных делах. Например, задним числом и тайно выпускал под залог директора скандального сгоревшего детского лагеря "Виктория". Тот же Попревич выбирает меры пресечения обвиняемым по делу еще одного сгоревшего помещения - Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Так же председателем стал представитель "донецкого клана" и в деле скандального случая с жертвами - гостиницы "Токио стан". Там Попревич снимает аресты со здания и жонглирует перенесением разбирательств несмотря на возмущение родственников погибших.

Поэтому неудивительно, что очень резонансное дело Сергея Стерненко взялся вести такой скандальный и грязный "фрукт". Этот судья из Донецка два года назад принимал участие еще и в конкурсе в Верховный суд - но к счастью, пролетел.

Когда Попревич зачитывал решение, он допустил несколько оценочных суждений, не имеющих никакого отношения к правосудию.

Во-первых, суд признал проведение обыска у Стерненко без адвоката допустимым. Второе, экспертизы на русском языке признаны... допустимыми.

Суд в приговоре ссылается на свидетеля, которого заслушал на заседании.

И особая вишенка - суд отметил нелюбовь Стерненко к пророссийской партии, в которой находится пострадавший Щербич.

Владимир Зеленский хорошо начал по санкциям против Медведчука, его кошелька Тараса Козака и его верующей танцовщицы Оксаны Марченко. Но арестом Сергея Стерненко президент обнуляет свои достижения и выпускает мощные триггеры для общества. Для чего это было сделано? Для лояльности МВД, бонуса для ОПЗЖ или в качестве подарка Геннадию Труханову, который еще год назад жаловался ЗЕ-президенту на одесского активиста? Думаю, здесь все сразу. Потому что для многих действующих лиц нынешней власти Стерненко стал костью в горле и раздражителем: "такое молодое, а уже рот открыло".

Дело Сергея Стерненко это не об отчаянье. Это о том, что надо все делать вовремя и не откладывать судебную реформу в долгий ящик в надежде, что следующая власть будет более безжалостной к продажным судьям. Не будет. Доказано уже семнадцатым годом с начала первого Майдана. Пока в украинских судах будут сидеть одиозные представители "донецкой судейской мафии" - до тех пор наши активисты будут сидеть за решеткой и будут запрещать книги о Стусе.

Я напомню, что другой представительницей такого кривосудия на заказ - стало дело Медведчука против Вахтанга Кипиани. Судья Марина Заставенко в 2018 году была переведена из Макеевки в Дарницкий райсуд. И именно сейчас судья, которая свободно каталась в ОРДЛО к родственникам - решает что нам читать, а что - нет.

Что касается самого Сергея Стерненко, в будущем у него все будет хорошо. С 23.02.2021 он превратился в политика, жертву политических репрессий и судейского произвола. Резонансное дело и большая узнаваемость делают из него новую привлекательную икону патриотического движения. Уверена, мы увидим его вскоре народным депутатом по меньшей мере.