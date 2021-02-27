 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбщество"ВолюСтерненку!": В МВД поблагодарили граждан

"ВолюСтерненку!": В МВД поблагодарили граждан


фото: МВС
В МВД поблагодарили граждан за соблюдение порядка во время проведения акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Спасибо гражданам за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также полицейским, нацгвардейцам и спасателям, которые охраняют публичную безопасность на месте", - говорится в сообщении.

Спасибо гражданам при соблюдении действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также ...

Опубликовано МВД УкраиныСуббота, 27 февраля 2021

Читайте также: На Банковой митингующие требуют освобождения Стерненко. Онлайн

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 февраля, 2021 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать