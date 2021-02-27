"ВолюСтерненку!": В МВД поблагодарили граждан
27 февраля, 2021, 15:48
В МВД поблагодарили граждан за соблюдение порядка во время проведения акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Спасибо гражданам за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также полицейским, нацгвардейцам и спасателям, которые охраняют публичную безопасность на месте", - говорится в сообщении.
Спасибо гражданам при соблюдении действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также ...Опубликовано МВД УкраиныСуббота, 27 февраля 2021
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- Организаторы акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко требуют освободить его из заключения и перезапустить Высший совет правосудия.
- Некоторые участники акции в поддержку Стерненко зажгли файеры во время движения колонны с Банковой к зданию Офиса генерального прокурора.
- Организаторы акции в поддержку Стерненко заявили, что 9 марта они призывают людей собраться возле Дома профсоюзов на Майдане Независимости.
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