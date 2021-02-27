"ВолюСтерненку!": В МВД поблагодарили граждан

27 февраля, 2021, 15:48

В МВД поблагодарили граждан за соблюдение порядка во время проведения акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Спасибо гражданам за соблюдение действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также полицейским, нацгвардейцам и спасателям, которые охраняют публичную безопасность на месте", - говорится в сообщении.

Спасибо гражданам при соблюдении действующего законодательства во время мирной акции на Банковой в центре столицы, а также ... Опубликовано МВД УкраиныСуббота, 27 февраля 2021

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