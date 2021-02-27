Если вы нас не услышите, эта акция может стать последней мирной, - протестующие обратились к Зеленскому

27 февраля, 2021, 15:02

Организаторы акции в поддержку Сергея Стерненко заявили, что 9 марта они призывают людей собраться возле Дома профсоюзов на Майдане Независимости

Об этом сообщает телеграм-канал организаторов акции в поддержку Стерненко "Самозахист".

"Мы обращаемся к Президенту Зеленскому. Сегодня акция была мирной, но мы требуем, чтобы вы не только услышали людей на улице и отреагировали на это, но и немедленно приняли все меры, чтобы были восстановлены произвольно нарушенные права Сергея Стерненко и других политзаключенных", - говорится в сообщении.

Также организаторы акции требуют, чтобы Зеленский приступил к выполнению своего предвыборного обещания и занялся реформированием судебной системы.

"Если вы нас не услышите, сегодняшняя акция под вашим офисом и под офисом вашей генпрокурора может стать последней мирной. Господин президент, это зависит именно от вас. Собираемся 9 марта возле Дома профсоюзов на Майдане. Наши требования - освободить Сергея Стерненко и других политзаключенных, а также по-настоящему очистить судебную систему", - заявили организаторы акции.

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