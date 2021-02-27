Если вы нас не услышите, эта акция может стать последней мирной, - протестующие обратились к Зеленскому
Об этом сообщает телеграм-канал организаторов акции в поддержку Стерненко "Самозахист".
"Мы обращаемся к Президенту Зеленскому. Сегодня акция была мирной, но мы требуем, чтобы вы не только услышали людей на улице и отреагировали на это, но и немедленно приняли все меры, чтобы были восстановлены произвольно нарушенные права Сергея Стерненко и других политзаключенных", - говорится в сообщении.
Также организаторы акции требуют, чтобы Зеленский приступил к выполнению своего предвыборного обещания и занялся реформированием судебной системы.
"Если вы нас не услышите, сегодняшняя акция под вашим офисом и под офисом вашей генпрокурора может стать последней мирной. Господин президент, это зависит именно от вас. Собираемся 9 марта возле Дома профсоюзов на Майдане. Наши требования - освободить Сергея Стерненко и других политзаключенных, а также по-настоящему очистить судебную систему", - заявили организаторы акции.
Читайте также: На Банковой митингующие требуют освобождения Стерненко. Онлайн
- Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда. Заметим, Стерненко осудили по статье разбой, а не похищение.
- Стерненко прокомментировал приговор суда, заявив, что на судью давили подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.
- После приговора активисты объявили акции протеста по всей Украине. В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.
- По факту столкновений на улице Банковой начато уголовное производство .
- Активисты объявили бессрочную акцию протеста из-за приговора Стерненко.
- Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что при нем активист Сергей Стерненко не был агентом спецслужбы.
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти