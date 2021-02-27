"Волю Стерненку!": Файеры протестующих долетали до третьего этажа ОГПУ
27 февраля, 2021, 15:28
Участники акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко пытались забросать файерами и дымовыми шашками здание ОГПУ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Участники акции целились файерами в окна здания Офиса генерального прокурора, иногда файеры долетали до третьего этажа.
Активисты требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой, а также освободить из-за решетки Стерненко, музыканта Андрея Антоненко и других политзаключенных.
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- Организаторы акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко требуют освободить его из заключения и перезапустить Высший совет правосудия.
- Некоторые участники акции в поддержку Стерненко зажгли файеры во время движения колонны с Банковой к зданию Офиса генерального прокурора.
- Организаторы акции в поддержку Стерненко заявили, что 9 марта они призывают людей собраться возле Дома профсоюзов на Майдане Независимости.
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