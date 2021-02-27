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Espreso.tvОбщество"Волю Стерненку!": Файеры протестующих долетали до третьего этажа ОГПУ

"Волю Стерненку!": Файеры протестующих долетали до третьего этажа ОГПУ

Участники акции в поддержку общественного активиста Сергея Стерненко пытались забросать файерами и дымовыми шашками здание ОГПУ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Участники акции целились файерами в окна здания Офиса генерального прокурора, иногда файеры долетали до третьего этажа.

Активисты требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой, а также освободить из-за решетки Стерненко, музыканта Андрея Антоненко и других политзаключенных.

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