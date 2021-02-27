"Полицейских границ" на Банковой в субботу не будет, - МВД
Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, рассказывает Еспресо.TV .
"Принято решение, что не будет никаких" границ "и митингующие могут свободно, мирно, без оружия митинговать на улице Банковой", - приводит слова чиновника Интерфакс-Украина .
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"Полиция сделает все, чтобы не было никаких провокаций", - подчеркнул Геращенко.
Также он попросил организаторов акции призвать митингующих, "не проявлять никакого насилия ни к кому".
Справка. Преследование Стерненка
Сергея длительное время судили за якобы превышение пределов необходимой обороны во время самозащиты в ходе осуществления на него второго покушения. Однако дело фактически рассыпалось в суде и тогда последовали другие обвинения.
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В конце концов Сергей Стерненку дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.
Приговор Стерненко называет заказным и обвиняет в случившемся президента Владимира Зеленского, заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, юриста Андрея Портнова, генеральную прокурорку Ирину Венедиктову и мэра Одессы Геннадия Труханова.
Аналитики также говорят о мести Стерненку за события весны 2014 года, когда в Одессе был остановлен сценарий по созданию "народной республики" с последующим появлением "зеленых человечков".
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Отметим, что упомянутое партию "Родина" создал одесский мафиози и сепаратисты Игорь Марков (известный в уголовном мире как "Марадона"). Именно "Родина" стояла у истоков одесского Антимайдана и начинала первые антиукраинские провокации и силовые действия в городе.
Судил Стерненка судья Виктор Попревич из Донецка. По данным журналиста Дениса Казанского, еще до войны Попревич украсил главную ворота своего имения бюстами Ленина и Сталина.
После приговора единомышленники Стерненка объявили акции протеста по всей Украине.
В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.
По факту столкновений на улице Банковой, начато уголовное производство .
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