"Полицейских границ" на Банковой в субботу не будет, - МВД

27 февраля, 2021, 08:00

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявляет, что в субботу, 27 февраля 2021 года, во время обеспечения правопорядка на акциях у Офиса президента не будет "границ" полиции

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, рассказывает Еспресо.TV .

"Принято решение, что не будет никаких" границ "и митингующие могут свободно, мирно, без оружия митинговать на улице Банковой", - приводит слова чиновника Интерфакс-Украина .

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"Полиция сделает все, чтобы не было никаких провокаций", - подчеркнул Геращенко.

Также он попросил организаторов акции призвать митингующих, "не проявлять никакого насилия ни к кому".

Справка. Преследование Стерненка

Сергея длительное время судили за якобы превышение пределов необходимой обороны во время самозащиты в ходе осуществления на него второго покушения. Однако дело фактически рассыпалось в суде и тогда последовали другие обвинения.

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В конце концов Сергей Стерненку дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении депутата райсовета от пророссийской партии "Родина" в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.

Приговор Стерненко называет заказным и обвиняет в случившемся президента Владимира Зеленского, заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова, юриста Андрея Портнова, генеральную прокурорку Ирину Венедиктову и мэра Одессы Геннадия Труханова.

Аналитики также говорят о мести Стерненку за события весны 2014 года, когда в Одессе был остановлен сценарий по созданию "народной республики" с последующим появлением "зеленых человечков".

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Отметим, что упомянутое партию "Родина" создал одесский мафиози и сепаратисты Игорь Марков (известный в уголовном мире как "Марадона"). Именно "Родина" стояла у истоков одесского Антимайдана и начинала первые антиукраинские провокации и силовые действия в городе.

Судил Стерненка судья Виктор Попревич из Донецка. По данным журналиста Дениса Казанского, еще до войны Попревич украсил главную ворота своего имения бюстами Ленина и Сталина.

После приговора единомышленники Стерненка объявили акции протеста по всей Украине.

В Киеве граждане протестовали под Офисом президента.

По факту столкновений на улице Банковой, начато уголовное производство .

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