Зеленский пожелал "Динамо" и "Шахтеру" встретиться в финале Лиги Европы
26 февраля, 2021, 11:25
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с выходом в 1/8 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter Владимира Зеленского.
Зеленский поздравил "Динамо" и "Шахтер" с триумфом в 1/16 финала и пожелал выйти в финал Лиги Европы.
"Искренне поздравляю "Динамо" и "Шахтер" с победами и выходом в следующую стадию Лиги Европы. Спасибо вам, ребята. Желаю встретиться в финале", - написал Владимир Зеленский .
Прямая трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы будет доступна на телеканале "Футбол 1", а также "Volia Football HD 1" на Медиасервис Megogo. Начало запланировано на 14:00.
Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) February 25, 202
- 25 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил "Маккаби" из Тель-Авив .
- В другом матче киевское "Динамо" победило бельгийский "Брюгге" .
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