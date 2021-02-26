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Espreso.tvСпортЗеленский пожелал "Динамо" и "Шахтеру" встретиться в финале Лиги Европы

Зеленский пожелал "Динамо" и "Шахтеру" встретиться в финале Лиги Европы


фото: fcdynamo.kiev.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" с выходом в 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter Владимира Зеленского.

Зеленский поздравил "Динамо" и "Шахтер" с триумфом в 1/16 финала и пожелал выйти в финал Лиги Европы.

"Искренне поздравляю "Динамо" и "Шахтер" с победами и выходом в следующую стадию Лиги Европы. Спасибо вам, ребята. Желаю встретиться в финале", - написал Владимир Зеленский .

Прямая трансляция жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы будет доступна на телеканале "Футбол 1", а также "Volia Football HD 1" на Медиасервис Megogo. Начало запланировано на 14:00.

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