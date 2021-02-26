В сети появился проморолик UFC 259

26 февраля, 2021, 11:41

Представлен официальный проморолик турнира по смешанным единоборствам UFC 259

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter UFC.

UFC 259 пройдет 6 марта в американском Лас-Вегасе. В главном поединке чемпион UFC в среднем весе (84 кг) Исраэль Адесанья подерется с чемпионом в полутяжелом весе (до 93 кг) Яном Блаховичем.

"Вы готовы !? У нас девять дней до самого турнира года", - говорится в заявлении UFC.

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