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Espreso.tvСпортВ сети появился проморолик UFC 259

В сети появился проморолик UFC 259


фото: Getty Images
Представлен официальный проморолик турнира по смешанным единоборствам UFC 259

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter UFC.

UFC 259 пройдет 6 марта в американском Лас-Вегасе. В главном поединке чемпион UFC в среднем весе (84 кг) Исраэль Адесанья подерется с чемпионом в полутяжелом весе (до 93 кг) Яном Блаховичем.

"Вы готовы !? У нас девять дней до самого турнира года", - говорится в заявлении UFC.

UFC (@ufc) February 25, 2021

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