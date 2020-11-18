Президент UFC заявил, что Хабиб восстановит карьеру

18 ноября, 2020, 11:45

Президент UFC Дэйна Уайт высказал убеждение, что российский боец Хабиб Нурмагомедов восстановит карьеру

Об этом сообщает MMAFighting .

По словам президента UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата), он убежден, что чемпион в легком весе (до 70 кг) Хабиб Нурмагомедов вскоре возобновит карьеру. Поэтому на кону поединка между ирландцем Конором МакГрегором и американцем Дастином Пуарье не будет стоять титул.

"Хабиб снова будет биться, поэтому на кону реванша Конор - Пуарье не будет стоять титул", - сказал Уайт.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 25 октября после победы над Джастином Гейджи на UFC 254.

10 ноября стало известно, что Конор МакГрегор и Дастин Пуарье договорились провести бой в январе 2021-го года.

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