Купил баранов, есть быки и коровы: Хабиб рассказал, чем занимается после завершения карьеры
Об этом сообщает "Трибуна".
По словам Нурмагомедова, у него есть бараны, быки и коровы.
"В следующем году я заканчиваю университет, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т.д., больше времени уделить образованию. Я купил баранов, у меня есть быки, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством - не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда я (прим. - в спорте) начинал только тренироваться. Можно биться и до 40 лет, но должна быть цель. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет", - рассказал Хабиб.
Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 25 октября после победы над Джастином Гейджем на UFC 254. 31-летний россиянин - чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он победил во всех 29-ти поединках в ММА.
- 18 ноября президент UFC Дэйна Уайт высказал убеждение, что российский боец Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру
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