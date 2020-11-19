Купил баранов, есть быки и коровы: Хабиб рассказал, чем занимается после завершения карьеры

19 ноября, 2020, 19:46

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов рассказал, что после завершения спортивной карьеры занимается сельским хозяйством

Об этом сообщает "Трибуна".

По словам Нурмагомедова, у него есть бараны, быки и коровы.

"В следующем году я заканчиваю университет, хотел бы защитить диплом, магистратуру и т.д., больше времени уделить образованию. Я купил баранов, у меня есть быки, есть коровы. Занимаюсь сельским хозяйством - не сказать, чтобы на мировом уровне, но когда я (прим. - в спорте) начинал только тренироваться. Можно биться и до 40 лет, но должна быть цель. У меня была цель добраться до вершины, я добрался. Дальше у меня там соревновательного интереса нет", - рассказал Хабиб.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 25 октября после победы над Джастином Гейджем на UFC 254. 31-летний россиянин - чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он победил во всех 29-ти поединках в ММА.

18 ноября президент UFC Дэйна Уайт высказал убеждение, что российский боец Хабиб Нурмагомедов возобновит карьеру

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