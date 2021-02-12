Президент UFC отказался отбирать у Хабиба чемпионский пояс

12 февраля, 2021, 18:53

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что не собирается лишать Хабиба Нурмагомедова чемпионского титула

Об этом сообщает BT Sport .

По словам Дейна Уайта, он собирается встретиться с Хабибом.

"Хабиб - чемпион. Он прилетит в Лас-Вегас, мы поужинаем, поговорим и посмотрим, что будет дальше", - сказал Уайт.

Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 25 октября после победы над Джастином Гейдж на UFC 254. 32-летний россиянин - чемпион UFC в легком весе (до 70 кг). Он победил во всех 29 поединках в ММА.

18 ноября президент UFC Дэйна Уайт высказал убеждение, что российский боец Хабиб Нурмагомедов восстановит карьеру

19 ноября Нурмагомедов рассказал, что занимается сельским хозяйством после завершения спортивной карьеры.

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