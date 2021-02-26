Сейчас благоприятный период для отмены госрегулирования цен на газ, - Татьяна Бойко

26 февраля, 2021, 10:30

На данный момент ситуация способствует отмене государственного регулирования цен на газ

Такую позицию высказала Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Сейчас очень благоприятный период и очень важно, чтобы правительство четко сказало, что больше государственного регулирования не будет. Чтобы все поставщики понимали, какие есть правила", - сказала Бойко.

Она убеждена, что если поставщики будут уверены, что следующему отопительному сезону не будет никаких сюрпризов, они уже сейчас будут искать газ - в Украине или за границей, у трейдеров, производителей и т.д. для того, чтобы забронировать определенные объемы и сформировать пакеты для украинских потребителей .