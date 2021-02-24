Поставщики газа назвали мартовские цены на газ: у кого дешевле всего

24 февраля, 2021, 12:23

Восемь поставщиков газа установили мартовскую цену на газ ниже утвержденного правительством уровня 6,99 грн/куб.м

Об этом сообщает Консультационный центр ГазПравда.

"По состоянию на утро 24 февраля большинство газоснабжающих компаний обнародовало свои цены на март. Они прогнозируемо не превышают 6,99 грн за кубометр. Ведь до конца марта правительство ввело действие предельной цены", - говорится в сообщении.

В то же время, самое низкое предложение цены на газ составило 6,70 грн/куб.м от компании Megawatt. Это на 9 копеек меньше, чем в феврале и январе.

Компания "Агросинтез Трейдинг" предложила тариф 6,75 грн/куб.м, что на 7 копеек дешевле февральской цены.

На третьем месте с ценой 6,86 грн/куб.м оказалась компания "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ). Ее мартовская цена оказалась на 10 копеек выгоднее февральской.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" предложила цену 6,86 грн/куб.м.

Кроме того, 6,88 грн/куб.м предложила компания "Эвода Трейд", 6,90 грн/ куб.м - "Газпромпостач", 6,97 грн/куб.м - Волыньэлектросбыт и Закарпатье Энергосбыт.

Остальные поставщики (в том числе региональные газсбыты, аффилированные с облгазами) предложили 6,99 грн/куб.м.

Напомним, Кабинет министров установил предельную фиксированную цену на газ для населения в размере 6,99 грн на период действия карантина или до завершения отопительного сезона.