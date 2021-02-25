Промоутер Усика назвал имя того, кто способен победить лучшего боксера мира
Об этом сообщает Bad Left Hook .
По словам Хирна, Сондерс именно тот боксер, который способен побить Альвареса в суперсреднем весе.
"Билли Джо в течение долгого времени говорил, что победит Канело. Могу сказать, что это реально. Я считаю, что если кто и может это сделать в суперсреднем весе, то это Сондерс. Потому что у него есть стиль, движение, он думает не так , как другие бойцы. Билли проводит свои поединки без страха. Я уверен, что у него больше шансов, чем у кого-либо. Его можно назвать сумасшедшим. Я действительно считаю, что у Билли Джо Сондерса огромный потенциал", - сказал Эдди Хирн.
Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе, в которую он окончательно перешел в 2020 году. Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
Билли Джо Сондерс владеет титулом WBO (Всемирной боксерской организации).
- 2 января Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира WBA в среднем весе.
- 16 января стало известно, что Сауль Альварес договорился о сотрудничестве с Эдди Хирном, который является промоутером украинца Александра Усика.
- 29 января Альварес договорился о бое с британцем Билли Джо Сондерсом.
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