Лучший боксер мира отказался от чемпионского титула

2 января, 2021, 10:14

Мексиканский боксер Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира WBA в среднем весе

Об этом сообщил инсайдер talkSPORT Майкл Бенсон.

По его информации, Сауль Альварес больше не является чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

На официальном сайте WBA отмечается, что японец Риота Мурата владеет титулом "регулярного" чемпиона ассоциации, а американец Крис Юбэнк - "временным" поясом.

Сауль Альварес остается чемпионом мира WBA и WBC (Всемирного боксерского совета) во второй средней категории (до 76,2 кг).

Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Canelo Alvarez has vacated his WBA middleweight title after winning the WBA and WBC super-middleweight titles against Callum Smith. As things stand, Ryota Murata has the WBA "regular" middleweight belt and Chris Eubank Jr has the WBA "interim" middleweight belt. - Michael Benson (@MichaelBensonn) January 1, 2021

Напомним, 20 декабря Сауль Альварес победил британца Каллума Смита в поединке за титулы чемпиона мира WBA и WBC во втором среднем весе.

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