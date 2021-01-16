Лучший боксер мира договорился о контракте с промоутером Усика

16 января, 2021, 21:14

Мексиканский боксер Сауль Альварес договорился о сотрудничестве с британцем Эдди Хирном, который является промоутером украинца Александра Усика

Об этом сообщил инсайдер Майк Коппинджер в twitter.

По его информации, Сауль Альварес подпишет контракт с компанией Matchroom Boxing, которую возглавляет Эдди Хирн.

"Канело Альварес и Matchroom Boxing пришли к согласию по основным моментам соглашения о его выступления 27 февраля против Авни Йилдирима в США. Если Альварес выиграет и обойдется без травм, то потом он выступит 5 мая", - написал Коппинджер.

Альварес в прошлом году разорвал контракт с американским промоутером Оскаром Де Ла Хойей.

Мексиканец является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Канело лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Sources: Canelo Alvarez and Matchroom Boxing have agreed on major deal-points toward a Feb. 27 title defense vs. Avni Yildirim on DAZN in the US Still a few considerations being negotiated. Alvarez would then turn around and fight May 5 if no injury sustained - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) January 15, 2021

Напомним, 2 января Сауль Альварес отказался от титула чемпиона мира WBA в среднем весе.

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