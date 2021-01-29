Лучший боксер мира договорился о своем втором бое в 2020 году
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter инсайдера Майка Коппинджера.
По информации источника, поединок Билли Джо Сондерс и Сауля Альвареса состоится в начале мая. Британец владеет поясом WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе (до 76,2 кг).
21 января стриминговий сервис DAZN объявил, что бой мексиканца Сауля Альвареса против турка Авни Йылдырыма состоится 27 февраля в США. Если мексиканец получит травму, то бой с Билли Джо Сондерсом будет отложен на более поздний срок.
Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг), в который он окончательно перешел в 2020 году. Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
Авни Йылдырым является официальным претендентом на титул WBC.
Mike Coppinger (@MikeCoppinger) January 28, 2021
- 16 января стало известно, что Сауль Альварес договорился о сотрудничестве с Эдди Хирном, который является промоутером украинца Александра Усика.
- 21 января сообщалось, что мексиканский боксер Сауль Альварес проведет следующий бой против Авни Йылдырыма.
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