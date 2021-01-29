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Espreso.tvСпортЛучший боксер мира договорился о своем втором бое в 2020 году

Лучший боксер мира договорился о своем втором бое в 2020 году


фото: Getty Images
Мексиканский боксер Сауль Альварес договорился о бое с британцем Билли Джо Сондерсом

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter инсайдера Майка Коппинджера.

По информации источника, поединок Билли Джо Сондерс и Сауля Альвареса состоится в начале мая. Британец владеет поясом WBO (Всемирной боксерской организации) во втором среднем весе (до 76,2 кг).

21 января стриминговий сервис DAZN объявил, что бой мексиканца Сауля Альвареса против турка Авни Йылдырыма состоится 27 февраля в США. Если мексиканец получит травму, то бой с Билли Джо Сондерсом будет отложен на более поздний срок.

Сауль Альварес является чемпионом мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBC (Всемирного боксерского совета) во втором среднем весе (до 76,2 кг), в который он окончательно перешел в 2020 году. Мексиканец лидирует в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

Авни Йылдырым является официальным претендентом на титул WBC.

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