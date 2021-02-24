В УЕФА рассказали, сколько болельщиков пустят на Евро-2020
Об этом сообщает Reuters.
По словам Коха, Евро-2020 не будут переносить на более поздний срок
"Ни в коем случае Евро не отменят. Нет ничего хуже сценария. Есть только реальный и оптимистичный. Что касается посещаемости, решение ожидается в начале апреля. У нас есть пространство для маневра, мы можем увеличить число зрителей, потому что ситуация улучшилась намного сильнее, чем мы ожидали. Думаю, допустимая посещаемость может превысить все наши ожидания. Осенью в некоторых странах посещаемость составляла 30% от вместимости стадиона, но, возможно, на Евро она превысит 30% ", - сказал Даниэль Кох.
Чемпионат Европы по футболу должен состояться летом 2020 года, но был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии.
- Напомним, 4 ноября в УЕФА заявили, что не намерены переносить чемпионат Европы по футболу, который состоится летом 2021, в Россию.
- 27 января в УЕФА подтвердили, что намерены провести чемпионат Европы по футболу в 12 различных странах .
- 11 февраля видеосервис TikTok вместе с УЕФА запустил проект, посвященный чемпионату Европы по футболу.
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