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Espreso.tvСпортВ УЕФА рассказали, сколько болельщиков пустят на Евро-2020

В УЕФА рассказали, сколько болельщиков пустят на Евро-2020


фото: Getty Images
Медицинский советник УЕФА Даниэль Кох заверил, что на Евро-2020 болельщики могут заполнить более 30% от вместимости стадиона

Об этом сообщает Reuters.

По словам Коха, Евро-2020 не будут переносить на более поздний срок

"Ни в коем случае Евро не отменят. Нет ничего хуже сценария. Есть только реальный и оптимистичный. Что касается посещаемости, решение ожидается в начале апреля. У нас есть пространство для маневра, мы можем увеличить число зрителей, потому что ситуация улучшилась намного сильнее, чем мы ожидали. Думаю, допустимая посещаемость может превысить все наши ожидания. Осенью в некоторых странах посещаемость составляла 30% от вместимости стадиона, но, возможно, на Евро она превысит 30% ", - сказал Даниэль Кох.

Чемпионат Европы по футболу должен состояться летом 2020 года, но был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии.

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