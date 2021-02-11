TikTok запустил с УЕФА масштабный проект, посвященный Евро-2020

11 февраля, 2021, 15:51

Видеосервис TikTok вместе с УЕФА запустил проект посвященный чемпионату Европы по футболу

Об этом сообщает TikTok.

В китайской компании сообщили, что УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциации) запустит официальный аккаунт в TikTok, где будут публиковать эксклюзивный контент. TikTok посвятит Евро-2020 тематические AR-эффекты, хэштег-челлендж, прямые эфиры и официальные звуки.

"В ближайшие месяцы мы надеемся на тесное сотрудничество с TikTok, чтобы показать болельщикам всего мира новый уникальный способ взаимодействия с чемпионатом Европы по футболу, который предоставляет им возможность общаться и делиться своей страстью к одному из ведущих событий в мире спорта", - сказал директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн.

Напомним, 10 февраля все 55 ассоциаций, входящих в УЕФА, поддержали расширение Лиги чемпионов с 32 до 36 команд.

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