 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ УЕФА отреагировали на предложение перенести Евро-2020 в Россию

В УЕФА отреагировали на предложение перенести Евро-2020 в Россию


фото: Reuters
В УЕФА заявили, что не намерены переносить чемпионат Европы по футболу, который состоится летом 2021 года, в Россию

Об этом сообщает Goal.

Союз европейских футбольных ассоциаций заверил, что информация о том, что все матчи Евро-2020 могут быть перенесены в Россию, не соответствует действительности.

"Все усилия УЕФА пока сосредоточены на проведении турнира со зрителями на трибунах во всех 12 городах, как и планировалось изначально", - заявили в УЕФА.

Евро-2020 должен был пойти прошлым летом, но из-за пандемии турнир был перенесен на 2021 год. Его должны провести в 12 городах 11 стран Европы с 11 июня по 11 июля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 ноября, 2020 среда

больше новостей

4 ноября, 2020 среда

3 ноября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать