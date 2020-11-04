В УЕФА отреагировали на предложение перенести Евро-2020 в Россию

4 ноября, 2020, 13:41

В УЕФА заявили, что не намерены переносить чемпионат Европы по футболу, который состоится летом 2021 года, в Россию

Об этом сообщает Goal.

Союз европейских футбольных ассоциаций заверил, что информация о том, что все матчи Евро-2020 могут быть перенесены в Россию, не соответствует действительности.

"Все усилия УЕФА пока сосредоточены на проведении турнира со зрителями на трибунах во всех 12 городах, как и планировалось изначально", - заявили в УЕФА.

Евро-2020 должен был пойти прошлым летом, но из-за пандемии турнир был перенесен на 2021 год. Его должны провести в 12 городах 11 стран Европы с 11 июня по 11 июля.

16 октября стало известно, что чемпионат Европы-2020 по футболу может пройти в меньшем количестве стран, чем планировалось ранее.

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