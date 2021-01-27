В УЕФА отреагировали на слухи о переносе Евро-2020 в одну страну
Об этом сообщает The Independent.
Союз европейских футбольных ассоциаций рассчитывает провести Евро-2020 в 12 городах, как и было запланировано.
Разговоры о формате турнира активизировались в связи с тем, что наступил дедлайн для возврата билетов на матчи. Отмечается, что УЕФА поддерживает контакты с организаторами из всех 12 городов и они выражают намерение провести турнир, даже если будет ограничено количество болельщиков на стадионах.
План УЕФА на случай чрезвычайных ситуаций предусматривает четыре основных варианта: полные стадионы, 75, 50 и 25-процентная заполненность трибун.
Сейчас УЕФА не поддерживает варианты с возможным переносом турнира и проведением его в одной-двух странах.
- Напомним, 4 ноября в УЕФА заявили, что не намерены переносить чемпионат Европы по футболу, который состоится летом 2021 года, в Россию.
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