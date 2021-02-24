В марте в Украину должны прибыть очередные партии вакцин, - Шмыгаль
24 февраля, 2021, 13:40
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине в марте должны поступить очередные партии безопасных вакцин
Об этом он заявил во время заседания правительства 24 февраля.
Шмыгаль отметил, в Украину вчера, 23 февраля, прибыла первая партия из 500 тысяч вакцин против COVID-19, которая уже направлена в регионы. С сегодняшнего дня в Украине уже стартует процесс вакцинации.
"Подчеркну, объемов вакцины хватит на всех желающих ее получить в рамках общего плана. В марте ожидаем прибытия очередных партий безопасных вакцин от других производителей", - подчеркнул он.
- Напомним, по словам санврача Виктора Ляшко, старт вакцинации был запланирован на 24 февраля.
- Так, первыми вакцину от коронавируса 24 февраля должны получить Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница.
- Впоследствии, Черкасчина стала первой областью, куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.
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