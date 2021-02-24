В марте в Украину должны прибыть очередные партии вакцин, - Шмыгаль

24 февраля, 2021, 13:40

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине в марте должны поступить очередные партии безопасных вакцин

Об этом он заявил во время заседания правительства 24 февраля.

Шмыгаль отметил, в Украину вчера, 23 февраля, прибыла первая партия из 500 тысяч вакцин против COVID-19, которая уже направлена в регионы. С сегодняшнего дня в Украине уже стартует процесс вакцинации.

"Подчеркну, объемов вакцины хватит на всех желающих ее получить в рамках общего плана. В марте ожидаем прибытия очередных партий безопасных вакцин от других производителей", - подчеркнул он.

Напомним, по словам санврача Виктора Ляшко, старт вакцинации был запланирован на 24 февраля.

Так, первыми вакцину от коронавируса 24 февраля должны получить Киев, Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница.

Впоследствии, Черкасчина стала первой областью, куда доставили вакцину от коронавируса CoviShield.

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