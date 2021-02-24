Лидер "Ливерпуля" признал, что потерял шанс на чемпионство

24 февраля, 2021, 19:19

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане признал, что у его команды не осталось шансов на победу в Английской Премьер-лиге

Об этом сообщает ESPN .

По словам Мане, в начале сезона перед "Ливерпулем" стояла задача торжествовать во всех турнирах, однако теперь он не верит в победу в АПЛ.

"У меня есть цели на текущий сезон, у клуба есть цели. Сначала мы рассчитывали на победу в Лиге чемпионов, АПЛ, кубках. Но пора признать - в чемпионате Англии для нас все кончено. Конечно, девиз "никогда не сдавайся" в наших головах , и мы не сдаемся, но "Манчестер Сити" - это команда, которая уничтожает всех на своем пути. Мы обязаны попасть в первую четверку АПЛ ", - сказал Мане.

Также сенегалец заявил, что главная цель "Ливерпуля" - победить в Лиге чемпионов.

"Но наша главная цель - Лига чемпионов, а ее выиграть непросто. Здесь приходится сталкиваться с лучшими европейскими командами, и мы здесь, чтобы побеждать лучших. Приложим все усилия, чтобы выиграть", - сказал футболист.

Контракт 28-летнего Садио Мане рассчитан до 30 июня 2023 года. Стоимость футболиста оценивается в 120 млн евро. В нынешнем сезоне сенегалец сыграл за "Ливерпуль" 32 матча, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

"Ливерпуль" набрал 40 очков и занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Команда Юргена Клоппа проиграла 4 последних матча в чемпионате Англии. "Манчестер Сити" лидирует, у команды 59 баллов и преимущество над вторым местом в 10 очков.

Напомним, 17 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на выезде победил немецкий "Лейпциг".

20 февраля в 25-м туре чемпионата Англии по футболу "Эвертон" победил "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби.

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