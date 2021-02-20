"Ливерпуль" проиграл "Эвертону" в дерби в чемпионате Англии

20 февраля, 2021, 22:19

В 25-м туре чемпионата Англии по футболу "Эвертон" победил "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В игре, которая состоялась на стадионе "Энфилд", "Эвертон" на 3-й минуте вывел вперед Ришарлисон.

На 81-й минуте второй гол за команду Карло Анчелотти забил Гилф Топ Сигурдссон, реализовавший пенальти.

"Эвертон" победил в ливерпульском дерби 2: 0, набрал 40 очков и догнал "Ливерпуль", который занимает шестое место. Команда Юргена Клоппа опережает соседей лишь по дополнительным показателям.

Чемпионат Англии

25-й тур

20 февраля

"Ливерпуль" - "Эвертон" 0: 2

Голы: Ришарлисон, 3, Сигурдсоон, 81 (пен.)

Напомним, 17 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на выезде победил немецкий "Лейпциг".

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