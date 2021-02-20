"Ливерпуль" проиграл "Эвертону" в дерби в чемпионате Англии
20 февраля, 2021, 22:19
В 25-м туре чемпионата Англии по футболу "Эвертон" победил "Ливерпуль" в мерсисайдском дерби
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В игре, которая состоялась на стадионе "Энфилд", "Эвертон" на 3-й минуте вывел вперед Ришарлисон.
На 81-й минуте второй гол за команду Карло Анчелотти забил Гилф Топ Сигурдссон, реализовавший пенальти.
"Эвертон" победил в ливерпульском дерби 2: 0, набрал 40 очков и догнал "Ливерпуль", который занимает шестое место. Команда Юргена Клоппа опережает соседей лишь по дополнительным показателям.
Чемпионат Англии
25-й тур
20 февраля
"Ливерпуль" - "Эвертон" 0: 2
Голы: Ришарлисон, 3, Сигурдсоон, 81 (пен.)
- Напомним, 17 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" на выезде победил немецкий "Лейпциг".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти