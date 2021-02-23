Приговор Стерненко: на Банковой в 20:00 собирают акцию протеста
Об этом сообщает Telegram канал Стерненка.
"Киев. 20:00. Улица Банковая. Офис президента. Репост. # ВолюСтерненку", - говорится в сообщении.
Анонс акции протеста также распространили в Facebook общественные активисты Нестор Воля, Николай Выговский, Движение сопротивления капитуляции и другие.
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Напомним, Стерненка обвинили в якобы похищении в 2015 году депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергей Щербича. Обвинение основано на показаниях самого Щербича, а мотивом считают попытки отобрать деньги.
Сам Стерненко называет обвинения против него сфабрикованным. Кроме того, активист считает, что на судью в его деле давили генеральный прокурор Ирина Венедиктова, заместитель председателя Офиса президента Украины Олег Татаров и мэр Одессы Геннадий Труханов.
С приговором суда активист не согласен и планирует его обжаловать.
Партия "Голос" после приговора Стерненку заявила , что суды "превратились в орудие давления и устранения неугодных".
Кривосудию: Сергей Стерненку - 7 лет и три месяца лишения свободы и конфискации имущества. Судью дожала Венедиктова ...Опубликовано Движение Сопротивления Капитуляции Вторник, 23 февраля 2021 г.
7 лет от режима Владимир Зеленский для Сергей Стерненко. 20:00, Киев, ул. Банковая Офис Президента Украины До встречи.Опубликовано Миколой Выговским Вторник, 23 февраля 2021 г.
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