"Хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор": Стерненко в зале суда поговорил по телефону якобы с Зеленским
Об этом сообщает НВ .
В помещении суда активисту передали телефон, по которому, как утверждали в зале, позвонили Зеленскому.
"Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит, хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор", - сказал активист.
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После разговора Стерненко сказал, что Зеленский только спросил, зачем ему звонят, и положил трубку.
"Это он был? Да", - сказали в зале суда.
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Стерненко заявил, что Зеленский ранее предлагал ему государственную должность и обещал, что расследование дел о нападениях на него будут проведены.
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