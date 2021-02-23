"Хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор": Стерненко в зале суда поговорил по телефону якобы с Зеленским

23 февраля, 2021, 13:48

Активист Сергей Стерненко после оглашения приговора, по его словам, провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским

Об этом сообщает НВ .

В помещении суда активисту передали телефон, по которому, как утверждали в зале, позвонили Зеленскому.

"Господин президент, вас Сергей Стерненко беспокоит, хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор", - сказал активист.

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После разговора Стерненко сказал, что Зеленский только спросил, зачем ему звонят, и положил трубку.

"Это он был? Да", - сказали в зале суда.

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Стерненко заявил, что Зеленский ранее предлагал ему государственную должность и обещал, что расследование дел о нападениях на него будут проведены.