Стало известно, сколько зарабатывает в Украине экс-игрок "Манчестер Сити" и "Барселоны"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "ПрофутболDigital".
Футбольный агент Дмитрий Селюк признался, что Яя Туре, который работает в тренерском штабе "Олимпика", не получает за работу никаких денег.
"Хочу подчеркнуть, что Яя Туре работает в "Олимпике" абсолютно бесплатно. Ни копейки "Олимпик" не платит. Ни одной гривни", - сказал Селюк.
37-летний Яя Туре с конца 2020 года находился без команды и поддерживал форму самостоятельно. Его последним клубом был китайский "Циндао Хайн".
В 2004 - 2005 годах ивуариец выступал за донецкий "Металлург". Также играл за бельгийский "Беверен", французский "Монако", греческий "Олимпиакос", испанскую "Барселону" и английский "Манчестер Сити".
Туре является двукратным чемпионом Испании и трехкратным победителем чемпионате Англии. Вместе с "Барсой" в 2009 году выиграл Лигу чемпионов.
В составе сборной Кот-д'Ивуара забил 19 голов в 102 матчах.
"Олимпик" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины на седьмом месте. Команда базируется и проводит домашние матчи в Киеве.
- 15 января стало известно, что Туре станет ассистентом главного тренера донецкого "Олимпика".
- 9 февраля Яя Туре провел первую тренировку в качестве ассистента главного тренера "Олимпика".
- 10 февраля "Олимпик" официально объявил о начале сотрудничества с бывшим игроком "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре.
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