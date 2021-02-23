Стало известно, сколько зарабатывает в Украине экс-игрок "Манчестер Сити" и "Барселоны"

23 февраля, 2021, 19:41

Бывший игрок "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре работает в донецком "Олимпик" бесплатно

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "ПрофутболDigital".

Футбольный агент Дмитрий Селюк признался, что Яя Туре, который работает в тренерском штабе "Олимпика", не получает за работу никаких денег.

"Хочу подчеркнуть, что Яя Туре работает в "Олимпике" абсолютно бесплатно. Ни копейки "Олимпик" не платит. Ни одной гривни", - сказал Селюк.

37-летний Яя Туре с конца 2020 года находился без команды и поддерживал форму самостоятельно. Его последним клубом был китайский "Циндао Хайн".

В 2004 - 2005 годах ивуариец выступал за донецкий "Металлург". Также играл за бельгийский "Беверен", французский "Монако", греческий "Олимпиакос", испанскую "Барселону" и английский "Манчестер Сити".

Туре является двукратным чемпионом Испании и трехкратным победителем чемпионате Англии. Вместе с "Барсой" в 2009 году выиграл Лигу чемпионов.

В составе сборной Кот-д'Ивуара забил 19 голов в 102 матчах.

"Олимпик" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины на седьмом месте. Команда базируется и проводит домашние матчи в Киеве.

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