Экс-футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" провел первую тренировку в Киеве

9 февраля, 2021, 10:40

Бывший футболист "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре провел первую тренировку в качестве ассистента главного тренера "Олимпика"

Туре уже присоединился к "Олимпику" и принял участие в тренировке команды, фото с которого обнародовал футболист дончан Ибрагим Каргбо в Instagram.

Яя Туре будет в "Олимпик" ассистентом главного тренера Игоря Климовского.

37-летний Яя Туре с конца 2020 года находился без команды и поддерживал форму самостоятельно. Его последним клубом был китайский "Циндао Хайн".

В 2004 - 2005 годах ивуариец выступал за донецкий "Металлург". Также играл за бельгийский "Беверен", французский "Монако", греческий "Олимпиакос", испанскую "Барселону" и английский "Манчестер Сити".

Туре является двукратным чемпионом Испании и трехкратным победителем чемпионате Англии. Вместе с "Барсой" в 2009 году выиграл Лигу чемпионов.

В составе сборной Кот-д'Ивуара забил 19 голов в 102 матчах.

"Олимпик" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины на седьмом месте. Команда базируется и проводит домашние матчи в Киеве.

15 января стало известно, что Туре станет ассистентом главного тренера донецкого "Олимпика".

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