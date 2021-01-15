Легендарный игрок "Манчестер Сити" стал тренером клуба УПЛ

15 января, 2021, 19:03

Бывший капитан английского "Манчестер Сити" Яя Туре станет помощником главного тренера донецкого "Олимпика"

Об этом сообщает FootBoom.

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин уже подтвердил, что Туре войдет в тренерский штаб донецкого клуба.

"Да, могу подтвердить, что Яя Туре войдет в тренерский штаб "Олимпика". Мы надеемся, что его богатый опыт выступлений в клубах-грандах европейского футбола поможет нашей команде. Сроки контракта с Туре мы еще не обсудили. Но могу сказать, что 19 января Туре уже появится в расположении нашей команды на сборе в Турции и начнет работать. Его должность - помощник главного тренера ", - сказал Гельзин.

Яя Туре, будучи футболистом, выступал в Украине. Хавбек играл за донецкий "Металлург" в период с 2004-го по 2005-й год. Позже успел сыграть за греческий "Олимпиакос" и испанскую "Барселону".

Наибольшего успеха достиг в "Манчестер Сити", где выступал с 2010-го по 2018-й год. На его счету 316 матчей, 79 голов и 50 результативных передач за английский клуб.

В июне экс-капитан "Ман Сити" Яя Туре признался, что когда играл в донецком "Металлурге ", то диетолог запрещал есть борщ.