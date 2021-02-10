Клуб УПЛ объявил о подписании контракта с экс-футболистом "Барселоны" и "Манчестер Сити"

10 февраля, 2021, 18:18

Донецкий "Олимпик" официально объявил о начале сотрудничества с бывшим игроком "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре

Об этом сообщает официальный сайт "Олимпика".

Яя Туре будет работать ассистентом главного тренера "Олимпика" Игоря Климовского.

"Конечно, я хочу иметь PRO диплом тренера. Думаю, это произойдет в ближайшие несколько лет, тогда я смогу двигаться дальше", - сказал Туре.

37-летний Яя Туре с конца 2020 года был без команды и поддерживал форму самостоятельно. Его последним клубом был китайский "Циндао Хайн".

В 2004-2005 годах ивуарец выступал за донецкий "Металлург". Также играл за бельгийский "Беверен", французский "Монако", греческий "Олимпиакос", испанскую "Барселону" и английский "Манчестер Сити".

Туре является двукратным чемпионом Испании и трехкратным победителем чемпионата Англии. Вместе с "Барсой" в 2009 году выиграл Лигу чемпионов.

В составе сборной Кот-д'Ивуара забил 19 голов в 102 матчах.

"Олимпик" ушел на зимний перерыв в чемпионате Украины на седьмом месте. Команда базируется и проводит домашние матчи в Киеве.

15 января стало известно, что Туре станет ассистентом главного тренера донецкого "Олимпика".

9 февраля Яя Туре провел первую тренировку в качестве ассистента главного тренера "Олимпика".

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