Суды превратились в орудие давления и устранения неугодных - "Голос" о приговоре Стерненко
23 февраля, 2021, 12:19
Партия "Голос" отреагировала на приговор одесскому активисту Сергею Стерненко
Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Приговор по делу Стерненка - очередная демонстрация того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранения неугодных. Вместо верховенства закона, работает право телефонного звонка", - заявили в партии.
"Голос" считает несправедливым приговор суда, "где единственным свидетелем является сам якобы пострадавший".
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"Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции", - сообщила пресс служба.
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