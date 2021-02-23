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Espreso.tvОбществоСуды превратились в орудие давления и устранения неугодных - "Голос" о приговоре Стерненко

Суды превратились в орудие давления и устранения неугодных - "Голос" о приговоре Стерненко


фото: rfe
Партия "Голос" отреагировала на приговор одесскому активисту Сергею Стерненко

Об этом сообщает пресс-служба партии.

"Приговор по делу Стерненка - очередная демонстрация того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранения неугодных. Вместо верховенства закона, работает право телефонного звонка", - заявили в партии.

"Голос" считает несправедливым приговор суда, "где единственным свидетелем является сам якобы пострадавший".
 
 
"Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции", - сообщила пресс служба.
 
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