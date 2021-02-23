"Свободу Стерненко!": На Банковой началась акция в поддержку активиста

23 февраля, 2021, 20:33

В Киеве на улицу Банковую вышли активисты в поддержку Сергея Стерненко, которому вынесли приговор в 7 лет и 3 месяца тюрьмы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ровно в 20:00 около полтысячи людей пришли на Банковую. И число активистов постепенно растет.

Они не согласны с решением Приморского суда Одессы по приговору активисту Сергею Стерненко.

Протестующие выкрикивают "Киев вставай!" и "Свободу Стерненко!"

Улица перед ОПУ перекрыта, движение транспорта заблокировано.

Напомним, Сергею Стерненко дали 7 лет и три месяца тюрьмы, а также конфискацию половины имущества по делу о похищении человека в 2015 году. Активиста арестовали в зале суда.

Стерненко прокомментировал приговора суда, заявив, что на судью оказівали давление подозреваемый НАБУ заместитель главы ОПУ Олег Татаров, генпрокурор Ирина Венедиктова и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Впоследствии активисты объявили акции протеста на Банковой в 20:00.

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